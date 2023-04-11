В брянском селе Супонево пенсионерка угодила под колеса иномарки. ДТП произошло 10 апреля около половины девятого вечера на улице Фрунзе. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 20-летний водитель автомобиля «Шкода Октавиа» ехал со стороны улицы Шоссейной в направлении улицы Московской. При объезде неустановленного автомобиля он выскочил на полосу встречного движения и сбил 67-летнюю женщину. Женщина переходила дорогу вне зоны действия пешеходного перехода.

- В ДТП пенсионерка получила перелом правой пяточной стопы со смещением и пятой плюсневой кости правой стопы, - говорят в Госавтоинспекции. – Ей назначили лечение и отпустили домой.