Фото: скриншот видео официального телеграм-канала столичных судов общей юрисдикции.

Уволили арестованных заместителей брянского губернатора Татьяну Кулешову и Елену Егорову. На сайте правительства исчезла информация о них из раздела «Заместители губернатора Брянской области». Они раньше значились временно исполняющими обязанности заместителей главы области.

Напомним, 29 марта врио замгубернатора Елену Егорову и Татьяну Кулешову задержали по подозрению в получении взяток. Чиновницы стали фигурантками уголовных дел.

А 30 марта стало известно об их аресте. Столичный суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте заместителей брянского губернатора Кулешовой и Егоровой. Защите отказали в просьбе об избрании иной меры пресечения.