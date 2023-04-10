Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянске завершили расследование убийства 30-летней давности. Фигурантом по уголовному делу по статье «Умышленное убийство, совершенное без отягчающих обстоятельств» проходит уроженец Чечено-Ингушская Автономной Советской Социалистической Республики. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Следствие установило, что в ночь с 29 на 30 марта 1993 года обвиняемый, находясь возле ресторана в Советском районе Брянска, в ходе конфликта с 23-летним посетителем заведения произвел в него не менее двух выстрелов из пистолета, в результате чего потерпевший скончался.

После совершения преступления мужчина скрылся от органов следствия, на протяжении долгого времени находился в федеральном розыске и не попадал в поле зрения сотрудников полиции.

- Расследование завершили, а собранные следователями доказательства признаны прокурором достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения, - говорят в Следственном комитете.