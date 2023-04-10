Об определении Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» в качестве лаборатории иммуногенетической экспертизы

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 03.04.2023 №329 «Об определении видов организаций по племенному животноводству и о внесении изменений в приказы Минсельхоза России» ФГБУ «ВНИИЗЖ» определено на новый пятилетний срок как организация, осуществляющая деятельность в области племенного животноводства в качестве лаборатории иммуногенетической экспертизы. Данные полномочия реализуются на базе Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ». Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» имеет статус лаборатории иммуногенетической экспертизы с 2018 года.

Это дает право Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» оказывать услуги племенным организациям по проведению иммуногенетической экспертизы, основанной на определении групп крови у родителей и потомков с последующим анализом их соответствия (достоверности происхождения). Оценка проводится по определению и сопоставлению тридцати эритроцитарных антигенов.

Выявление у потомков групп крови, отсутствующих у отца и матери, является основанием для исключения из родословной одного (чаще отца) или обоих родителей.

Приказ Минсельхоза РФ от 02 июня 2022 г. № 336 «Об утверждении требований к видам племенных хозяйств» устанавливает обязательные требования к племенным организациям по разведению крупного рогатого скота (племзаводам, племрепродукторам, генофондным хозяйствам) в части проведения генетической экспертизы на достоверность происхождения крупного рогатого скота.