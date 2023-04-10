Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В Брянской области осудят незаконно застрелившего лося браконьера. Мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Незаконная охота». Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Установили, что в конце февраля прошлого года фигурант прибыл на территорию охотничьего хозяйства в Суражском районе. При помощи собак он выследил лося, которого застрелил из карабина. Когда браконьер перевозил незаконно убитое животное, его обнаружил руководитель охотничьего хозяйства. Испугавшись ответственности, злоумышленник скрылся, бросив снегоход с прикрепленной тросом тушей.

- В ходе дознания причиненный ущерб фигурант не возместил, в связи с чем по ходатайству дознавателя на принадлежащие ему снегоход и GPS-навигатор общей стоимостью 970 тысяч рублей наложили арест, - говорят в полиции.

Сейчас уголовное дело передали в Унечский районный суд.