Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Жуковском районе в ДТП пострадали пять человек, среди них трое подростков. ДТП произошло в субботу, 8 апреля, около 11 часов вечера на девятом километре дороги Олсуфьево-Гришина Слобода. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-211140 ехал со стороны Олсуфьево в направлении Жуковки. Он не справился с управлением. Автомобиль угодил в кювет и перевернулся.

- В ДТП различные травмы получили водитель и пассажиры - 18-летний парень, две 17-летние и одна 16-летняя девушки, - говорят в Госавтоинспекции. – Их госпитализировали. По результатам проведенного освидетельствования водитель был трезвым.