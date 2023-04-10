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НовостиОбщество10 апреля 2023 13:34

В заповеднике «Брянский лес» в 2022 году появились на свет 22 зубренка

Всего в окрестностях и на территории заповедника обитают 154 особи
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: заповедник "Брянский лес".

Фото: заповедник "Брянский лес".

В заповеднике «Брянский лес» в 2022 году появились на свет 22 зубренка. Всего в окрестностях и на территории заповедника обитают 154 особи. Из них приблизительно 55 самцов, 73 самки и 22 теленка, родившиеся в 2022 году. Об этом сообщают ВКонтакте на странице заповедника «Брянский лес».

Зубрята появлялись на свет с середины апреля до двадцатых чисел декабря. Из родившихся 15-16 – самки.

Когда завершили зимнюю подкормку, с началом весеннего сезона, зубры, которые раньше держались в районе кардона Пролетарский, разошлись по территории заповедника и окрестностям.