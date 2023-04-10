Пироплазмоз или время встречи изменить нельзя

Опасность клещей

Клещи являются переносчиками кровепаразитов и вызывают такие болезни как пироплазмоз, болезнь Лайма, анаплазмоз, эрлихиоз. В нашей местности чаще всего встречается бабезиоз или как часто его называют пироплазмоз. Пироплазмоз или бабезиоз собак— это сезонноезаболевание, вызываемое простейшимикровепаразитамииз родаBabesia, переносчиками и промежуточными хозяевами которых являются иксодовыеклещи.

Сезон активности клещей

Первые нападения клещей на собак отмечаются с наступлением тёплой погоды и появлением первой растительности и дождей. Также всплеск заболевания возникает и осенью, до наступления отрицательных температур. Таким образом, выделяют две волны пироплазмоза — весеннюю (апрель — конец июня) и осеннюю (конец августа — начало октября). Однако, отдельные случаи заболевания пироплазмозом регистрируются на всем протяжении времени от весны до осени.

Фото: ФГБУ ВНИИЗЖ».

Тревожные симптомы

Если еще в недавнее время животные подвергались нападению инвазированных клещей и заражались пироплазмозом в основном во время пребывания за городом, на дачах, в лесу, на охоте, то теперь всё чаще случаи заболевания регистрируются и у собак, не выезжающих за черту города, которых выгуливают во дворах, городских скверах и парках. Поэтому необходимо осматривать собаку после каждой прогулки и внимательно наблюдать за ее общим самочувствием. Обнаружить «сытого» клеща легче, так как паразит, напитавшись кровью, значительно увеличивается в размерах.

Даже после того, как клещ был извлечен, состояние вашего питомца требует пристального внимания, так как велик риск заражения пироплазмозом. Это заболевание проявляется разрушением клеток крови и может стать причиной анемии, почечной или сердечной недостаточности. Если собака стала очень вялой, малоподвижной, у нее пропал аппетит, температура тела повысилась, цвет мочи приобрел коричневый или красноватый оттенок, появилась рвота, а слизистые оболочки приобрели желтоватый оттенок, необходимо срочно обратиться к ветеринару! Исход лечения в таком случае зависит от того, насколько оперативно вы обратились к специалисту и начали необходимый курс лечения.

О мерах профилактики

Существует много способов защитить собаку от клеща. Как правило, это применение препаратов системного действия (таблетки) и внешней защиты (капли на холку, спреи, ошейники). Хороший эффект защиты дают комбинации нескольких препаратов: капли на холку + ошейник, ошейник + спрей. Наилучший результат по защите собак показывают препараты системного действия. Выбор вида защиты зависит от образа жизни собаки и мест ее выгула. Подобрать подходящее средство должен ветеринарный врач после осмотра питомца, исходя из веса, породы и индивидуальных особенностей здоровья домашнего животного.

Лечение пироплазмоза

Если диагноз на пироплазмоз установлен, то лечение заболевшего питомца проводится в двух направлениях: уничтожение возбудителя и снятие интоксикации с поддержанием общего состояния организма.

Для уничтожения возбудителя применяются препараты группы органических красителей, общим свойством которых является их токсичность не только по отношению к возбудителю, но и к больному псу. Данные ветеринарные препараты не обладают профилактическим действием. Самостоятельное применение этих препаратов опасно!

Даже после постановки диагноза «здоров», собака нуждается в проведении комплекса лечебных мероприятий, которые помогают животному восстановиться.

Брянская ветеринарная клиника ФГБУ «ВНИИЗЖ» оказывает весь спектр ветеринарных услуг. В каждом случае врачом подбирается оптимально эффективный и удобный вариант лечения, с учетом тяжести состояния животного. Мы работаем в круглосуточном режиме, без перерыва и выходных! Наши контакты: телефон для получения консультации ветеринарного врача и предварительной записи 8(4832)32-23-30; e-mail: veterinar@bmvl.ru; Id VK: vetklinika32. Мы находимся по адресу: Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная 7. Для удобства наших клиентов на базе клиники работает ветеринарная аптека, где можно приобрести различные товары и лекарственные препараты для животных.

Места обитания и выгула собак

Кроме того, владельцам домашних животных так же стоит не забывать об обработке приусадебных участков, вольеров и будок любимых питомцев, если собака живет в частном доме. Обращаем внимание, что мероприятия по борьбе с клещами проводится организациями, занимающимися дезинфекционной деятельностью в соответствии с требованиями, предъявляемым к таким организациям.

Специалисты службы обеззараживания ФГБУ «ВНИИЗЖ» готовы провести обработку открытых участков от вредителей, чтобы уберечь вас и ваших животных от неприятных последствий. Оставить заявку на проведение работ по обработке садового участка от клещей, а также получить подробную информацию о сроках и стоимости работ, можно по адресу: Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная 7. Тел. 8(4832)92-17-40, 8(905)104-75-54 почта: bmvl32@fsvps.gov.ru, VK: arriah_bryansk, Telegram: t.me/bmvl32. Контактное лицо – Обложко Евгений Михайлович.