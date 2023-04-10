Брянск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 апреля 2023 7:00

В Брянской области ищут 16-летнего Вадима Самсонова

Парень пропал 8 апреля в Стародубском районе
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт",vk.com.

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт",vk.com.

В Брянской области ищут 16-летнего Вадима Самсонова. Он пропал 8 апреля в Стародубском районе, деревня Хомутовка. Ушел из дома в неизвестном направлении, сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавший выглядит так: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-зеленые. Был одет в темно-серый спортивный костюм, темные кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Вадима Самсонова, волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112.