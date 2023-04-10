Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт",vk.com.

В Брянской области ищут 16-летнего Вадима Самсонова. Он пропал 8 апреля в Стародубском районе, деревня Хомутовка. Ушел из дома в неизвестном направлении, сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавший выглядит так: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-зеленые. Был одет в темно-серый спортивный костюм, темные кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Вадима Самсонова, волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112.