Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Красногорском районе водитель иномарки врезался в дерево и погиб. ДТП произошло 9 апреля около десяти часов вечера на 18 километре дороги Красная гора-Лотаки-Кибирщина. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 63-летний водитель автомобиля «Киа Спектра»ехал со стороны села Лотаки в направлении деревни Кибирщина. Он не справился с управлением, из-за чего угодил в кювет и врезался в дерево

- В ДТП водитель скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи, - говорят в Госавтоинспекции. – 56-летнего пассажира госпитализировали с различными травмами.

Водитель не был пристегнут ремнем безопасности. Пассажир на переднем сиденье был пристегнут ремнем безопасности. Для установления состояния алкогольного опьянения у водителя произвели отбор биологических объектов.