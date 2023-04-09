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НовостиПроисшествия9 апреля 2023 15:25

В Брянске 76-летняя женщина угодила под колеса ГАЗели

Пенсионерка умерла в реанимации
Надежда ПЕТРУНИНА

В Брянске 76-летняя женщина угодила под колеса ГАЗели. ДТП произошло в субботу, 8 апреля, около 10 часов утра на улице Авиационной. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД Росси по Брянской области.

По предварительной информации, 35-летний водитель автомобиля ГАЗель 37054С ехал задним ходом по пешеходной зоне и сбила 76-летнюю женщину. Она шла попутно движению автомобиля.

- В ДТП женщина получила черепно-мозговую травму сотрясение головного мозга, перелом ребер, травму живота, - говорят в Госавтоинспекции. – Ее госпитализировали. Пострадавшая умерла в реанимации.