Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Навлинском районе после столкновения с иномаркой погиб 17-летний мопедист. ДТП произошло в субботу, 8 апреля, в одиннадцатом часу вечера на 387 километре дороги М3 Украина. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 36-летний водитель автомобиля «Хендай Крета» ехал в сторону Брянска. Он врезался в двигавшийся попутно мопед «Ямасаки». Водителя мопеда устанавливают.

- В ДТП 17-летний парень на мопеде, ехавший без шлема, умер на месте, - говорят в Госавтоинспекции. - 19-летнего пассажира с мопеда госпитализировали с тяжелыми травмами.

У 17-летнего подростка в целях установления состояния опьянения произвели отбор биологических объектов. У 19-летнего парня, который также был без мотошлема, установили состояние опьянения (0,94 млг/л). Пострадавший и погибший были в темной одежде без световозвращающих элементов.