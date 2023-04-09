Фото: Управление Росгвардии по Брянской области.

Брянские росгвардейцы изъяли пять единиц огнестрельного оружия и 36 патронов. В Новозыбковском и Климовском районе провели профилактическое мероприятие «Оружие». Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

Во время операции проверили условия хранения оружия и патронов у больше чем 200 владельцев.

- По итогам проверки за нарушения правил оборота оружия и патронов составлено шесть административных протоколов, изъяли пять единиц гражданского огнестрельного оружия и 36 патронов, - говорят в Росгвардии.