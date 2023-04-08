В Брянске прошел концерт, посвященный 20-летию творчества группы «Арт-Класс»

Фото: Брянская областная филармония.

Пассажиры музыкального рейса авиакомпании «Филармония 32» в пятницу, 7 апреля, совершили незабываемое путешествие по песенному маршруту разных лет. И посадочные билеты, и чемоданы, и эмоции, и атмосфера путешествий – все было настоящим!

Музыкальный полет посвящен 20-летию творчества группы «Арт-Класс», которая заслуженно пользуется популярностью и любовью зрителя. От классики эстрады, до классического романса наполнен их музыкальный репертуар, который находит отклик в сердцах зрителей.

ВРИО по руководству департаментом культуры Брянской области Ю.Ю. Сатюков вручил коллективу Благодарности «За вклад в развитие, поддержку и пропаганду профессионального искусства Брянской области».

Не обошлось без сюрпризов! Зрителей ожидало не только выступление группы «Арт-Класс», но и неожиданные коллаборации с другими артистами филармонии.

«Авиакомпания «Филармония 32» уже много лет осуществляет многочисленные рейсы в разные точки музыкального искусства. Сегодня с вами отправился в полёт наш творческий экипаж в составе: ансамбль народной музыки «Ватага», ансамбль народных инструментов «Надея» солистка Надежда Ноздрачёва, ВИА «Стожары», шоу-балет «Эрклёз». солисты: Илья Селедцов, Любовь Нестерова, и, конечно, группа «Арт-класс»: Павел Тонких, Елена Марусова, Светлана Зайцева, которые уже на протяжении 20 лет дарят свою любовь и творчество всем пассажирам филармонии.

Надеемся, что вчерашний полет доставил вам положительные эмоции и незабываемые впечатления! От имени всего экипажа благодарим вас за выбор авиакомпании «Филармония 32».

Возрастное ограничение - 6+