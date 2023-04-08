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НовостиПроисшествия8 апреля 2023 7:18

В Брянске паводок идет на спад

Уровень воды в реках Десна и Болва продолжает снижаться
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске паводок идет на спад. С каждым днем продолжает снижаться уровень воды в реках Десна и Болва. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации со ссылкой на управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска.

Так, по информации на 8 апреля, за сутки уровень воды в Десне снизился на 20 сантиметров при общем уровне 438 сантиметров. А в Болве – на 23 сантиметра, при общем уровне 618 сантиметров.

Напомним, что в Брянске продолжает действовать режим «Чрезвычайная ситуация», введенный из-за паводка с 30 марта.