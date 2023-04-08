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НовостиОбщество8 апреля 2023 7:08

В брянской Унече ремонтируют краеведческий музей

Стоимость работ составила больше шести миллионов рублей
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: "Унечская газета32".

Фото: "Унечская газета32".

В брянской Унече ремонтируют краеведческий музей. На проведение капитального ремонта выделили из федерального, областного и местного бюджетов 6 755 556 рублей. Работы проведут в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма Брянской области» и регионального проекта «Культурная среда». Об этом сообщает издание «Унечская газета32».

Строители уже приступили к работам. Согласно условиям контракта, в здании Унечского краеведческого музея полностью заменят отопительную систему, полы, элеткропроводку, отремонтируют стены, потолки, установят новые двери. Кроме того, здание музея присоединят к центральной канализационной сети.