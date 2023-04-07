Эксперт Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» пояснила о роли органических удобрений в воспроизводстве плодородия почвы

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Одной из проблем современного земледелия является крайне низкое использование органических удобрений. По данным почвенно-агрохимических обследований, выполненных агрохимической службой, в пахотных почвах нашей страны на протяжении последних лет наблюдается снижение основных питательных веществ и гумуса, что напрямую влияет на плодородие почвы. Какую роль в повышении почвенной продуктивности отводится органическим удобрениям и каким показателям они должны соответствовать? На эти и другие вопросы отвечает главный химик химико-токсикологического отдела Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» Юлия Кобозева.

Что из себя представляют органические удобрения и какова их роль в воспроизводстве плодородия почвы?

Органические удобрения представляют собой удобрительные органические вещества, образующееся в результате разложения растительных, животных, растительно-животных остатков и промышленно-бытовых отходов. Использование органических удобрений является основным приемом воздействия человека на круговорот питательных веществ в земледелии. Ученые доказали, что органика не только способствует обогащению плодородного горизонта (гумуса), но и улучшает структуру почвы, оказывая положительное влияние на ее водный и воздушный режимы. При этом питательные вещества доставляются в корневую систему растений в легкодоступной форме, благодаря чему все макро- и микроэлементы хорошо и быстро усваиваются.

Виды органических удобрений

Согласно ГОСТ 33830-2016 «Удобрения органические на основе отходов животноводства. Технические условия» к органическим удобрениям на основе отходов животноводства относят навоз, помёт с/без влагопоглощающим материалом растительного происхождения (торф, солома, опилки, кора, стружка и др.).

Показатели качества органических удобрений

Основными контролируемыми показателями являются: массовая доля сухого вещества, показатель активности водородных ионов, массовая доля питательных веществ с исходной влажностью (содержание общего азота, общего фосфора (в пересчете на Р2О5), общего калия (в пересчете на К2О)).

В органических удобрениях на основе отходов животноводства (например, навоз подстилочный) среднее содержание питательных веществ составляет: массовая доля органического вещества - 50-55%; массовая доля общего азота – 0,3%; массовая доля общего фосфора и общего калия – по 0,2%.

Преимущества и недостатки органических удобрений

Одно из главных преимуществ органических удобрений из естественной группы — это общедоступность и невысокая цена. Они восполняются в природе, что делает их экологичной альтернативой искусственно созданным препаратам. Органические удобрения обычно почти не представляют химической опасности ни для почвы, ни для человека (риск накопления токсичных веществ в этом случае минимален).

Однако, отдельные виды органических удобрений (в особенности естественных) могут представлять экологическую угрозу для человека в случае их неправильной обработки, хранения или использования. Данные виды удобрений действуют медленно, что связано с крупным размером органических молекул. Кроме того, в связи с неблагоприятными погодными условиями со временем органические удобрения могут испортиться или вовсе потерять свою эффективность.

Брянская испытательная лаборатория ФГБУ «ВНИИЗЖ» проводит исследования органических удобрений, включая удобрения органические на основе отходов животноводства (навоз КРС, птичий помет, навозная жижа), удобрения органические на основе осадков сточных вод, удобрения органические на основе органогенных отходов растениеводства и предприятий, перерабатывающих растениеводческую продукцию (солома, костра, растительные компосты, дефекационная грязь, фильтрат послеспиртовой барды), отходы производства и потребления (вермикомпосты, биогумус, компосты, сапропели), а также торфа и продуктов его переработки на показатели качества и безопасности. Кроме того, Брянский орган инспекции ФГБУ «ВНИИЗЖ» выполняет экспертизы на соответствие качества и безопасности различных продуктов и объектов, в том числе органических удобрений на основе отходов животноводства.