Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Брянские автоинспекторы помогли водителю сломавшегося школьного автобуса. Утром 4 апреля инспекторы ДПС лейтенанты полиции Александр Сорокин и Владислав Ходунов были на службе. Они следовали к мобильному посту на 365 километре автодороги федерального значения М3 «Украина». Вдруг на обочине заметили школьный автобус. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

У автобуса сел аккумулятор. Автоинспекторы сообщил об этом в дежурную часть. После они помогли завести автобус и сопроводили его до ближайшей остановки на 385 километре федеральной трассы. Полицейские оставались с водителем автобуса и школьниками до тех пор, пока к месту не прибыл аналогичный автотранспорт для дальнейшего следования по запланированному маршруту.

Ожидание исправного автобуса автоинспекторы скрасили ребятам занимательным уроком по правилам дорожного движения. Когда приехал второй автобус, дети и водитель поблагодарили автоинспекторов за помощь и продолжили свой путь.