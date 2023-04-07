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НовостиПроисшествия7 апреля 2023 8:53

В брянском Новозыбкове 32-летнего мужчину поймали на даче взятки полицейскому

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося
Надежда ПЕТРУНИНА

В брянском Новозыбкове 32-летнего мужчину поймали на даче взятки полицейскому. Он стал фигурантом уголовного дела, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, 24 марта этого года мужчина находился в полиции. Чтобы избежать административной ответственности и за несоставления протокола, он передал оперуполномоченному группы по контролю за оборотом наркотиков взятку в виде денег в сумме 20 тысяч рублей.

Полицейский отказался о взятке и сообщил о произошедшем в дежурную часть территориального органа внутренних дел.

- Следователем проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, - говорят в следственном комитете.