Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске после ремонта школа №60 примет учеников. В обновленное здание придут 10 апреля 1 108 детей. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

На ремонт школы и оборудование выделили около 109 миллионов рублей.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В школе подрядчик поменял все коммуникации: канализацию, отопление, водоснабжение, электрику. На здании - новая крыша, внутри - новое напольное покрытие, освещение, мебель, сантехника.

Обновили спортзал, столовую. Установили современное оборудование. В классах появились смарт-доски. Они позволяют учителям управлять тактильно, хранить и демонстрировать любые учебные материалы, проводить видеоконференции. Это - аналог полноценного компьютера, только на стене.

- Конечно, труд был вложен огромный, - сказала директор школы №60 Наталья ГРУШЕНКОВА. — Мы все очень старались, чтобы дети увидели школу вот такой красивой. Мы рады, что попали в федеральный проект «Капитальный ремонт школ.