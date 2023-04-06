Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Суражском районе после столкновения двух легковушек пострадал 16-летний парень. ДТП произошло около половины двенадцатого ночи на улице Новая в деревне Каменск. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 22-лентий водитель автомобиля ВАЗ-2107 ехал со стороны улицы Молодежная в сторону улицы Новая. На перекрестке водитель не уступил автомобилю «Део Ланос» под управлением 55-летнего мужчины. Он ехал по главной дороге. Произошло столкновение.

- В ДТП 16-летний пассажир автомобиля ВАЗ. Который не был пристегнут ремнем безопасности и был на переднем сиденье, получил травмы головы, говорят в Госавтоинспекции. - Его госпитализировали.

Оба водители были трезвыми. На автомобилиста ВАЗ составили протоколы.