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НовостиОбщество6 апреля 2023 14:06

ВТБ Лизинг увеличил скидку на приобретение кроссоверов OMODA

Кира ФИЛИППОВА

ВТБ Лизинг, предоставляющий финансирование для обновления корпоративных автопарков, объявляет об увеличении скидки на кроссоверы OMODA. До конца апреля 2023 года максимальная выгода для юридических лиц и предпринимателей составит 610 000 рублей для автомобиля OMODA С5 1.6T AWD Supreme или 20% от стоимости. Клиенты лизинговой компании могут гибко настроить условия аренды, используя расчеты с минимальным авансом, минимальными ежемесячными платежами или без переплат.

Марка OMODA представлена на российском рынке с ноября 2022 года. Гарантия на ее автомобили составляет 5 лет или 150 000 км пробега. Дилерская сеть состоит из 120 предприятий по всей стране. В первом квартале 2023 года, по данным Автостат, OMODA вошла в топ-10 самых продаваемых легковых автомобилей с результатом 5 404 зарегистрированных в органах ГИБДД новых автомобиля.

Гамма OMODA в России представлена единственной моделью C5, предлагающейся на выбор в переднеприводной версии с двигателем 1.5 Turbo (147 л.с.) или в исполнении с тягой на все колеса с мотором 1.6 Turbo (150 л.с.). Во всех комплектациях стильный городской кроссовер богато оснащен. В списке опций даже в базовом версии JOY, к примеру, 18-дюймовые литые диски, светодиодная оптика спереди и сзади, дисплей мультимедиа размером 10,25 дюйма и круиз-контроль.

При оформлении в лизинг кроссовера OMODA C5 в комплектации JOY (стоимость со скидкой – 1 943 920 руб.) сроком на 5 лет и с авансом 49% ежемесячный платеж составит 27 377 рублей. При этом за весь период действия договора клиенты на основной системе налогообложения могут сэкономить более 960 000 рублей за счет налоговых преференций*.

Подать заявку на лизинг автомобилей OMODA C5 со скидкой 20% юридические лица и индивидуальные предприниматели могут в режиме онлайн на сайте ВТБ Лизинг www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контакт-центра компании 8 800 551 19 18.

* - указанные расчеты являются предварительным, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ.