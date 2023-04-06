В Унечском районе реконструируют систему водоснабжения

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Унечском районе, в селе Брянкустичи, реконструируют систему водоснабжения. Работы проводят в рамках проекта «Жилье и городская среда», федерального проекта «Чистая вода». Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Стоимость работ составляет больше 18 миллионов рублей, их них 16,5 миллионов рублей – федеральные.

Новый водопровод проложили по улицам Октябрьская, Садовая, Первомайская, Заречная, Щорса, Пролетарская, Тихона Белякова, Гагарина, Унечская, Пионерская и пер. Садовый. Также пробурили артезианскую скважину, установили насосную станция первого подъема и водонапорную башню. Сейчас благоустраивают санитарную зону, оборудуют подъезды и дорожки.