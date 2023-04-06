Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянске сын убил топором 84-летнюю мать. 50-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительно установили, что днем 4 апреля этого года мужчина находился в своей квартире по проспекту Станке Димитрова. Он схватил топор и ударил им по голове свою пожилую мать. От удара она умерла на месте происшествия.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебные экспертизы.

- Подозреваемого задержали, - говорят в Следственном комитете. – Мужчину заключили под стражу.