Брянский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» принял участие в совещании по итогам и перспективам развития племенного животноводства в Брянской области

05 апреля 2023 года Департаментом сельского хозяйства Брянской области подведены итоги работы племенных хозяйств региона за 2022 год и обозначены перспективы развития в данном направлении животноводства.

Мероприятие проходило на базе ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» при участии руководства Департамента сельского хозяйства Брянской области, сотрудников областной государственной племенной службы, специалистов ветеринарных служб и Брянского государственного аграрного университета, а также представителей племенных хозяйств региона.

Наряду с результатами рассмотрения селекционно-племенной работы в животноводстве региона особое внимание было уделено проведению мероприятий по обеспечению эпизоотического благополучия в племенных хозяйствах и порядку проведения карантинных мероприятий сельскохозяйственных животных. Отдельный раздел совещания был посвящен новым требованиям к предоставлению государственной услуги по определению видов организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства, а также вопросам цифровизации племенного животноводства. Ведущие организации отрасли поделились опытом по ведению генетических ресурсов крупного рогатого скота, автоматизации и роботизации технологических процессов на ферме.

С докладом на тему: «Перспективы лабораторного контроля в племенном животноводстве» выступил заместитель директора Брянского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» Александр Семеко. Один из основных вопросов выступления касался возможности Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» по проведению иммуногенетической экспертизы достоверности происхождения сельскохозяйственных животных и селекционного контроля молока. Особое внимание было уделено новому направлению – молекулярно-генетической экспертизе достоверности происхождения сельскохозяйственных животных. По всем видам проводимых экспертиз ФГБУ «ВНИИЗЖ» зарегистрировано в Регистре Министерства сельского хозяйства РФ, что дает право оказывать услуги в области племенного животноводства.

В завершении совещания руководители племенных хозяйств региона рассказали о собственных успехах в достижении результатов по племенной работе.