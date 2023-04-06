Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Суражском районе в смертельном ДТП погибла 15-летняя школьница. Автоавария произошло в среду, 5 апреля, около половины восьмого утра на 20-м километре дороги Клинцы-Сураж. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 24 летний водитель автомобиля «Форд Фьюжн» ехал со стороны Суража в направлении Клинцов. Он не справился с управлением. Из-за чего автомобиль угодил в кювет, опрокинулся и врезался в дерево.

-В ДТП водитель и двое пассажиров 24 и 15 лет погибли на месте происшествия до приезда скорой помощи, - говорят в Госавтоинспекции. – Они не были пристегнуты ремнями безопасности. 22-летний пассажир получил различные травмы. Его госпитализировали. По его словам, был пристегнут ремнем безопасности.

В целях установления состояния опьянения у водителя произвели отбор биологических объектов.