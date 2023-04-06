Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В брянском Трубчевске уровень воды в Десне достигнет 409 сантиметров. Опасное гидрологическое явление проявит себя с восьми часов утра 6 апреля до восьми часов вечера 7 апреля. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Под водой рискуют оказаться дома, приусадебные участки и дороги.

Брянцев просят соблюдать все необходимые меры безопасности. В частности, заранее составить перечень документов, личных вещей и имущества, необходимых в случае эвакуации.

В случае необходимости, за помощью обращаться по телефонам: 8 (4832)433-000, 101 или 112.