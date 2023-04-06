Специалисты Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» выявили листерий (Listeria monocytogenes) в пищевой продукции

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Обеспечение безопасности для потребителя выпускаемых продуктов питания – одна из задач пищевой промышленности. В пищевом сырье и продуктах питания при нарушении технологических режимов и санитарно-гигиенических требований производства создаются условия размножения опасных для человека микроорганизмов, в том числе листерий.

Listeria monocytogenes (листерия моноцитогенес) является патогенной для человека бактерией и вызывает листериоз — инфекционное заболевание, схожее по симптоматике с пищевым отравлением. Оно характеризуются внезапным началом, приступами тошноты и многократной рвоты, диареей, схваткообразными болями в животе, повышением температуры и симптомами интоксикации.

За прошедшую неделю в отдел пищевой микробиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» для исследований на показатель безопасности Listeria monocytogenes поступило 15 проб мяса говядины и 48 проб мясных продуктов. В результате проведённых исследований патогенные микроорганизмы обнаружены в 2-х пробах мяса говядины и 1-ой пробе продукта мясного копчено-вареного из свинины.

В отличие от многих других патогенов, листерии прекрасно чувствуют себя при низких температурах, поэтому активно размножаются, например, в холодильниках. А также могут выдержать концентрацию поваренной соли до 6-20%.

Предотвратить заболевание можно, соблюдая правила профилактики:

- регулярно мойте руки тёплой водой с мылом до и после приготовления пищи, а также перед едой;

- если вы готовили сырые продукты, вымойте горячей водой с моющим средством всё, что с ними соприкасалось: разделочные доски, ножи, тарелки;

- качественно прожаривайте мясо, так как листерии погибают при тепловой обработке.