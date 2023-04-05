На Брянщине увековечили память погибшего во время спецоперации на Украине Дениса Радкевича

Фото: "Почепское слово32".

В Почепском районе увековечили память погибшего во время спецоперации на Украине Дениса Радкевича. В среду. 5 апреля, на здании школы в поселке Речица, где в свое время учился военнослужащий, ему открыли мемориальную доску. Об этом сообщает издание «Почепское слово32».

Денис Радкевич родился в поселке Мамай Новозыбковкого района. Затем семья переехала в поселок Речица. Здесь Денис учился в местной школе до девятого класса. Затем окончил Почепское профтехучилище и Новозыбковский сельскохозяйственный техникум. С 2009 года служил в 98 гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной дивизии ордена Кутузова 2 степени.

В 2019 году военнослужащего наградили медалью «За возвращение Крыма». Он участвовал в боевых действиях в Сирии. Гвардии ефрейтор Денис Радкевич погиб 17 января 2023 года в Кременском районе Луганской народной Республики. Бойца наградили орденом Мужества посмертно.