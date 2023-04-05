ВТБ создал медиагалерею в чат-боте

Пользователям ВТБ Онлайн стала доступна библиотека с фотографиями, ссылками, файлами, которые ранее отправлялись в чате, в том числе при общении с оператором. Теперь можно быстро найти скриншоты, документы и другую важную информацию, включая избранные сообщения. Опция доступна в приложении ВТБ Онлайн на Android, а также пользователям с любыми устройствами при входе через браузер.

Для того, чтобы загрузить библиотеку, в шапке чата нужно нажать на иконку ВТБ и перейти в профиль. В блоке «Медиа» сразу отобразится количество фотографий, ссылок, файлов и избранных сообщений в истории переписки. Выбрав «Медиа», можно перейти к детальной информации: все элементы структурированы по видам и сопровождаются датами, когда они были загружены.

«Общение с клиентами — один из наиболее важных ориентиров ВТБ для улучшения качества услуг и создания комфортной среды при управлении финансами. Чат-бот ВТБ Онлайн консультирует по услугам, помогает совершать операции, может напомнить полезную информацию об открытых продуктах. Если пользователь предпочтет беседу с оператором, чат-бот подключает к общению человека. При таком разнообразии опций очевидно, что обмен информацией может происходить в разных форматах. Теперь чат не только сохранит загруженные файлы, но и позволит найти нужное в любой момент через полноценную библиотеку», — отметил руководитель управления «Мессенджеры и чат-боты» департамента цифрового бизнеса ВТБ Александр Раихин.

В 2022 году в чат-боте ВТБ Онлайн стал доступен заказ справок, оформление заявки на выдачу наличных в офисе, оплата штрафов ГИБДД. Появилось меню быстрых операций с переводами и оплатой сотового, а также карта офисов и банкоматов. Всего за прошлый год чат-бот самостоятельно обработал 20 млн запросов клиентов. В марте 2023 года чат-бот стал победителем премии CСGuru Awards/Хрустальная гарнитура 2022-2023 в номинации «Лучший клиентский опыт автоматизированного, роботизированного взаимодействия».