Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Суражском районе в ДТП погибли двое взрослых и ребенок. Автоавария произошла в среду, 5 апреля, около половины седьмого утра на 18-м километре дороги Клинцы-Сураж. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Форд Фьюжн», проезжая поворот, не справился с управлением, угодил в кювет и врезался в дерево.

- В ДТП погибли 24-летний водитель иномарки, а также двое пассажиров, один их которых ребенок, - говорят в Госавтоинспекции. –Еще одного пассажирам госпитализировали.

Сейчас полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП. Они устанавливают причины и обстоятельства автоаварии. Был ли водитель за рулем пьяным, определит медицинская экспертиза.