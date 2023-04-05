Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Брянской области.

В Брянске росгвардейцу, участвовавшему в спецоперации на Украине, вручили медаль Жукова. Награду капитан Иван В. получил за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Вручил ее начальник управления Росгвардии по Брянской области генерал-майор полиции Иван Ванчугов. Об этом сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Брянской области.

С начала специальной военной операции шесть тысяч военнослужащих и сотрудников Центрального округа наградили ведомственными наградами, больше тысячи – государственными. Высшей государственной наградой – звездой Героя России – отметили четверо росгвардейцев.