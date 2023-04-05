Фото: ГТРК "Брянск".

В Брянской области начальником Госжилинспекции назначили Александра Агафонова. Ему 42 года. Последние 13 лет занимался вопросами коммунальной сферы. Об этом сообщает ГТРК «Брянск».

Александр Агафонов имеет большой опыт работы в органах муниципальной власти. До назначения на должность начальника Государственной жилищной инспекции работал заместителем председателя комитета по ЖКХ города Брянска.

Напомним, последние несколько месяцев эта должность оставалась вакантна. Временно возглавляла Госжилинспекцию Оксана Калинина.