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НовостиСпорт5 апреля 2023 8:27

Брянский юный теннисист Георгий Абушенко победил на первенстве области

Спортсмен занял первое место в одиночном и парном разрядах
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Брянский юный теннисист Георгий Абушенко победил на первенстве области по теннису третьей категории. В соревнованиях участвовали теннисисты из Москвы, Екатеринбурга, Подольска, Санкт-Петербурга, Сургута. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Георгий – воспитанник спортшколы «Торпедо». Он стал абсолютным победителем турнира в возрастной категории до 13 лет. Спортсмен занял петрвое место в одиночном и парном разрядах (микст).

Тренирует юного теннисиста Дмитрий Ковалевский.