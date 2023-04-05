Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске на улице Литейной столкнулись две иномарки. ДТП произошло во вторник, 4 апреля, около восьми часов утра. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 29-летний водитель автомобиля «Хендай Гетц» ехал по улице Литейной в сторону улицы Ульянова в направлении улицы Флотской. Поворачивая налево, он врезался в «Фольксваген Пассат», за рулем которого был 29-летний мужчина.

Он двигался во встречном направлении.

- В ДТП водитель первого автомобиля получил перелом ключицы, - говорят в Госавтоинспекции. – Его госпитализировали. Водитель второго автомобиля получил различные ушибы. Ему назначили лечение и отпустили домой.