Фото: Кировская обувная фабрика реставрации обуви.

Кировская обувная фабрика реставрации обуви приглашает отремонтировать вашу любимую обувь и купить новую!

Вдохните в свою обувь вторую жизнь!

Ждем Вас: 7 апреля г. Брянск ДК Глухонемых ,ул.Красноармейская,д.13 с 9.00-18.00 8 апреля г.Брянск, ДК БМЗ,ул.Майской Стачки,д.6 с 9.00-16.00

Опытные мастера с большим опытом работы сделают вашу любимую обувь эффектной и практичной. Доверьтесь профессионалам своего дела, недорого и в короткие сроки мастера произведут:

*Замену обуви с перетяжкой (большой выбор подошв из качественных материалов);

*Замену союзки и задника, имеются различные цвета натуральной кожи; *Смену высоты каблука; фасона носка; изменение фасона, высоты каблука, формы «носа», толщины подошвы.

*Полную реставрацию старой обуви Низкие цены и высокое фабричное качество работы, индивидуальный подход к каждой паре, в ремонте используются материалы известных и проверенных производителей.

Вступайте в группу и будьте в курсе всех новостей ремонта обуви по фабричной технологии: https://vk.com/bryanskobuv

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