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НовостиОбщество4 апреля 2023 14:24

В Суземской райбольнице появился спирометр

Аппарат предназначен для углубленного исследования дыхания
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Суземской центральной районной больнице приобрели спирометр МАС2. Аппарат появился в медучреждении в рамках национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Аппарат предназначен для углубленных исследований с определением больше 40 различных параметров внешнего дыхания.

Спирометр по точности измерения и перечню параметров, удобству и простоте в использовании похож на зарубежные аналоги. Зато по степени адаптации к условиям отечественной медицины превосходит их.