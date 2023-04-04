В Брянске скоропостижно умер хирург областной больницы №1 Михаил Мазур

Фото: департамент здравоохранения Брянской области.

В Брянске скоропостижно умер врач-хирург отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Брянской областной больницы № 1, кандидат медицинских наук, капитан медицинской службы Михаил Мазур. Его не стало 1 апреля на 44-м году жизни. Об этом сообщают в департаменте здравоохранения Брянской области.

Михаил Мазур родился 2 ноября 1979 года в селе Одинск Ангарского городского округа Иркутской области. В 2003 году окончил Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова. В 2003—2004 годах там же прошел интернатуру по специальности «хирургия».

В 2004—2008 годах М. В. Мазур служил отдаленной местности Иркутской области.

В медицинских организациях Брянщины он работал с 2008 года. С февраля 2017 по ноябрь 2018 руководил Брянской городской станцией скорой медицинской помощи, после Михаил Владимирович работал врачом-хирургом в Брянской областной больнице № 1.

В 2022 году во время мобилизации Михаила Владимировича призвали в зону осуществления СВО.

- Департамент здравоохранения Брянской области, медицинские работники учреждений здравоохранения приносят искренние соболезнования семье Михаила Владимировича, - говорят в ведомстве. - Светлая память о Михаиле Владимировиче навсегда сохранится в наших сердцах.