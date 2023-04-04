В Брянске на улице Снежетьский Вал отремонтируют 2,64 километра дороги

В Фокинском районе Брянска на улице Снежетьский Вал отремонтируют 2,64 километра дороги. Заасфальтируют больше 22 тысяч квадратных метров. Работы на объекте начнут 28 апреля, а завершат 25 сентября этого года. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

На дороге заменят асфальтобетонное покрытие, построят новый тротуар, сделают электроосвещение, заменят дорожные знаки, нанесут разметку термопластиком. Также на участке ремонта установят пять новых светофоров.

Капитальный ремонт улицы Снежетьский Вал пройдет в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».