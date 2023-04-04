Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В брянских реках Десна и Болва уровень воды идет на спад. Об этов во вторник, 8 апреля, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации со ссылкой на управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска.

Так, за сутки уровень воду в реке Десна снизился на 18 сантиметров при общем уровне в 529 сантиметров. В реке Болва уровень воды снизился на 23 сантиметра при общем уровне воды в 722 сантиметра.

Напомним, в Брянске с 30 марта действует режим «Чрезвычайная ситуация», веденный из-за половодья.