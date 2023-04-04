Продюсер Рустам Ахадов, режиссер Лариса Садилова, оператор Анатолий Петрига. Фото: Лариса САДИЛОВА, vk.com.

Фильм брянского режиссера Ларисы Садиловой получил приз на фестивале «Алафейская гора». Радостной новостью она поделилась на своей странице ВКонтакте.

4 апреля на кинофестивале «Алфейская гора» был представлен фильм «Огород», большинство сцен которого было снято в Брянской области. Кинокартина уже получала награды на нескольких кинофестивалях.

- Поздравляю нашу съемочную группу с Победой! – написала ВКонтакте Лариса Садилова. - Спасибо фестивалю и жюри!