ВТБ Лизинг запускает программу для молодых специалистов

ВТБ Лизинг сообщает о старте новой программы для молодых специалистов «Карьера. Маршрут построен». В ней могут принять участие выпускники вузов 2021-2023 годов и студенты магистратуры из Москвы, имеющие специальность в одном из шести направлений: бизнес-аналитика и аналитика рыночных рисков, ИТ-безопасность и разработка, продажи и маркетинг. Прием заявок продлится до 31 мая 2023 года.

После отбора кандидатов рассчитанная на год программа «Карьера. Маршрут построен» стартует 3 июля 2023 года. Она позволит молодым профессионалам начать карьеру в крупнейшей лизинговой компании России. Опытные наставники ВТБ Лизинг проведут вводный курс для погружения в бизнес-процессы компании, вовлекут начинающих специалистов в реальные рабочие проекты, помогут им определиться с персональными целями, приобрести ценный опыт и прокачать полезные, востребованные на рынке труда навыки.

По окончании программы ВТБ Лизинг предложит лучшим ее участникам возможность трудоустройства и дальнейшего развития в компании.

Узнать больше о программе и подать заявку на участие можно на сайте.

«ВТБ Лизинг впервые запускает карьерную программу для привлечения молодых специалистов. С ее помощью мы хотим создать среду, в которой вчерашние выпускники вузов делают свои первые профессиональные шаги в комфортной среде. Решение актуальных задач в одной команде с опытными экспертами – отличная возможность применить недавно полученные знания на практике, проявить себя и реализоваться в выбранной профессии. Мы надеемся, что после окончания стажировки участники программы станут нашими коллегами», — отмечает Диана Гринис, руководитель департамента по работе с персоналом ГК ВТБ Лизинг.