Брянск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 апреля 2023 13:01

В Брянской области полицейского арестовали за махинации с чернобыльскими выплатами

Он путем обмана получил больше 6 млн 800 тысяч рублей
Надежда ПЕТРУНИНА

В Брянской области полицейского арестовали за махинации с чернобыльскими выплатами. Правоохранитель стал фигурантом уголовного дела по статье «Мошенничество при получении государственных выплат в особо крупном размере». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, с апреля 2013 года по сентябрь 2014 года мужчина, работая в должности участкового уполномоченного полиции МО МВД России «Новозыбковский», с целью незаконного получения бюджетных денежных средств, подыскал троих жителей Климовского района Брянской области, ввел их в заблуждение относительно законности получения за их жилые дома единовременной денежной компенсации материального ущерба в связи с утратой имущества вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. В результате он незаконно получил государственные выплаты в общей сумме больше шести миллионов 800 тысяч рублей, причинив бюджету имущественный ущерб.

- Преступление выявили оперативные сотрудники УФСБ России по Брянской области совместно с сотрудниками службы собственной безопасности органов полиции, - говорят в Следственном комитете. – Подозреваемого заключили под стражу.