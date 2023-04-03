В Брянской области полицейского арестовали за махинации с чернобыльскими выплатами. Правоохранитель стал фигурантом уголовного дела по статье «Мошенничество при получении государственных выплат в особо крупном размере». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, с апреля 2013 года по сентябрь 2014 года мужчина, работая в должности участкового уполномоченного полиции МО МВД России «Новозыбковский», с целью незаконного получения бюджетных денежных средств, подыскал троих жителей Климовского района Брянской области, ввел их в заблуждение относительно законности получения за их жилые дома единовременной денежной компенсации материального ущерба в связи с утратой имущества вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. В результате он незаконно получил государственные выплаты в общей сумме больше шести миллионов 800 тысяч рублей, причинив бюджету имущественный ущерб.

- Преступление выявили оперативные сотрудники УФСБ России по Брянской области совместно с сотрудниками службы собственной безопасности органов полиции, - говорят в Следственном комитете. – Подозреваемого заключили под стражу.