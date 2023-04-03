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НовостиОбщество3 апреля 2023 8:28

Начальника брянских Росгвардейцев наградили медалью «За проявленную доблесть»

Награду Ивану Ванчугову и другим военнослужащим вручил полковник Попов
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото6 пресс-служа управления Росгвардии по Брянской области.

Фото6 пресс-служа управления Росгвардии по Брянской области.

Начальника территориального управления Росгвардии по Брянской области генерал-майора полиции Ивана Ванчугова наградили медалью «За проявленную доблесть» третьей степени. Приказ подписал директор Росгвардии. Об этом сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Брянской области.

Награды и погоны также вручали отличившимся военнослужащим и сотрудника ведомства. Торжественная церемония состоялась в Москве. Заслуженные награды росгвардейцы получали из рук командующего Центральным округом Росгвардии генерал-полковника Александра Попова.

Ряду офицеров присвоили воинские звания. Всего с начала специальной военной операции на Украине больше шести тысяч военнослужащих и сотрудников центрального округа Росгвардии награждены ведомственными наградами, больше тысячи – государственными. Четыре героя России награждены высшей государственной наградой – медалью «Золотая звезда».