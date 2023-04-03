Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В брянской Радице-Крыловке вернули прежнюю схему перевозки пассажиров. Перевозить местных жителей от остановки «Магазин» (конечная маршрута №55) до остановки «Бульвар-Щорса» и обратно будут на машинах высокой проходимости с интервалом движения в 30 минут. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской

администрации.

По сообщению управления по делам ГОЗНТЧС города Брянска, 3 апреля уровень воды в Десне за сутки снизился на 7 сантиметров (общий уровень 547 сантиметров), а в Болве - на 10 сантиметров (общий уровень 745 сантиметров).

Напомним, 1 апреля большая вода «взяла в плен» жителей Радицы-Крыловки. Многие не смогли попасть на работу и на учебу. Из-за паводка здесь срочно разработали новый маршрут движения.