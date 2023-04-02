Фото6 пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянской области из-за паводка прокуратура проведет проверки. Проконтролируют также и обстановку в поселке Радица-Крыловка. Об этом сообщают в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

-Защита прав граждан, пострадавших от паводка, находится под особым контролем органов прокуратуры, - говорят в прокуратуре. - При выявлении нарушений закона будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Напомним, 1 апреля большая вода отрезала жителей поселка Радица-Крыловка от «большой земли». Многие не смогли попасть на работу и учебу.