Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Жители брянской Радицы-Крыловки из-за паводка отрезаны от «большой земли». В субботу, 1 апреля, многие не смогли попасть на работу и учебу. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Срочно разработали новый маршрут движения: бульвар Щорса - разъезд Урицкий. Пока вода не спадет под мостом, местных жителей от здания поселковой администрации до железнодорожных путей будут подвозить бортовые машины, а за железнодорожными путями, от разъезда Урицкий через микрорайон Чичеринка будет организован специальный подвозочный рейс, который доставит их до бульвара Щорса.

С расписанием подвозочного рейса можно ознакомиться здесь.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске 2 апреля уровень воды в реке Десна на составляет 554 сантиметра (прирост за сутки 3 сантиметра), в реке Болва – 755 сантиметров (прирост за сутки -1 сантиметр).

Из-за паводка в областном центре с 30 действует режим «Чрезвычайная ситуация».