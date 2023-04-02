В Брянской области при пожаре на птицеводческой ферме погиб один человек

Фото6 пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Выгоничском районе, в селе Уручье, при пожаре на птицеводческой ферме погиб один человек. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

- В 15:51 пожар локализовали, - говорят в чрезвычайном ведомстве. - В 17:22 ликвидировали открытое горение. В 19:37 пожар потушили полностью. С огнем боролись шесть ручных стволов и четыре звена газодымозащитной службы. Причины ЧП устанавливают специалисты.

Напомним, возгорание на птицеводческой ферме произошло 1 апреля. Сигнал о ЧП на пульт оперативного дежурного регионального МЧС поступил около трех часов дня.