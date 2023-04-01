В Брянской области заведующую аптекой осудят за получение взятки

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянской области заведующую аптекой Почепской районной больницы осудят за получение взятки. Женщина стала фигуранткой уголовного дела по статье «Получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Во время предварительного следствия установили, что с июня по июль 2021 года фигурантка получила от предпринимателя взятку в размере 284 тысяч рублей. Денежное вознаграждение предназначалось за

обеспечение заключения больницей с ним контрактов на поставку изделий медицинского назначения.

Преступление выявили оперативники УЭБиПК УМВД России по Брянской области.

- Предварительное следствие завершил, - говорят в Следственном комитете. – Уголовное дело передали на рассмотрение в суд.