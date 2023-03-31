В Брянской области осудят банду из 22-х наркосбытчиков. Фигурантами уголовного дела стали 17 мужчин и пять женщин в возрасте от 19 до 36 лет. Они проживали в Брянской, Калужской, Смоленской, Тверской областях и Ставропольском крае. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Во время расследования установили, что в течение трех месяцев злоумышленники бесконтактным способом сбывали крупные партии наркотиков в Брянской и Смоленской областях, а также Ставропольском крае. Полученный от сбыта наркотиков доход в размере больше 600 тысяч рублей они легализовали с помощью совершения различных банковских операций.

Установили причастность фигурантов к 112 эпизодам преступной деятельности. Им предъявили обвинение по статьям: «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», «Покушение на незаконный сбыт и незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».

- Сейчас расследование завершили, - говорят в полиции. - Уголовное дело передали на рассмотрение в Советский районный суд города Брянска.